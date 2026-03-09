Homem embriagado é preso após ameaçar policiais durante ocorrência em Vilhena

Um homem foi preso na noite de sábado (7) após ameaçar policiais militares e perturbar o trabalho da guarnição na Avenida Melvin Jones, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma equipe da Rádio Patrulha realizava o registro de um Auto de Infração de Trânsito quando o indivíduo se aproximou do local em visível estado de embriaguez alcoólica.

Segundo a Polícia Militar, o homem passou a interferir na atuação dos policiais, colocando-se à frente da guarnição e empurrando os agentes, o que dificultava a execução do serviço. Ele foi orientado a deixar o local, mas não acatou a determinação.

Durante a confusão, o suspeito ainda teria ameaçado um dos policiais, afirmando: “Vocês não sabem com quem estão mexendo. Vou pegar vocês. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou irmão do prefeito Flori”.

Diante da situação, foi dada voz de prisão pelos crimes de ameaça e perturbação do trabalho policial. Conforme a ocorrência, o homem resistiu à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de contenção.

Já no interior da viatura, ele passou a chutar as grades da cela com a intenção de danificá-la, conduta que foi registrada em vídeo e anexada ao boletim de ocorrência.

Na cela da UNISP, o suspeito continuou a chutar as grades e a proferir palavras de baixo calão contra os policiais.

A ocorrência foi registrada e o homem ficou à disposição da Justiça para as providências cabíveis.