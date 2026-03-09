Laércio Torres aparece em nominata do Avante como pré-candidato a deputado estadual em RO

O secretário municipal de Obras de Vilhena, Laércio Torres, teve o nome incluído na nominata de pré-candidatos a deputado estadual apresentada pelo partido Avante para as eleições de 2026 em Rondônia.

A relação divulgada pela sigla reúne possíveis nomes que poderão disputar vagas na Assembleia Legislativa de Rondônia, ainda dentro da fase de articulações partidárias e definição das chapas que participarão do pleito.

Atuação na Secretaria de Obras

Atualmente, Laércio Torres ocupa o cargo de secretário municipal de Obras e Serviços Públicos em Vilhena. À frente da pasta, ele tem participado da coordenação de projetos ligados à infraestrutura urbana e rural do município.

Entre as ações conduzidas pela secretaria estão programas de recuperação de pavimentação urbana, manutenção de ruas e avenidas, obras de drenagem, além da manutenção de estradas rurais e pontes utilizadas para o escoamento da produção agrícola.

Também estão entre as iniciativas da pasta projetos de pavimentação em bairros em expansão, melhorias na mobilidade urbana e implantação de espaços públicos voltados ao lazer e à prática de atividades físicas.

Cenário para as eleições de 2026

A inclusão do nome de Laércio Torres na nominata do Avante coloca o secretário entre os possíveis candidatos do partido para a disputa por uma vaga no parlamento estadual. As nominatas partidárias costumam reunir lideranças regionais, gestores públicos e representantes de diferentes setores da sociedade.

A definição oficial das candidaturas deve ocorrer apenas durante o período das convenções partidárias, etapa prevista pela legislação eleitoral antes do registro definitivo dos candidatos na Justiça Eleitoral.

Até lá, os partidos seguem organizando suas chapas e ampliando articulações políticas em diferentes regiões de Rondônia.