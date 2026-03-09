Mulher é detida após colisão traseira, fuga do local e suspeita de embriaguez ao volante em Vilhena

Uma mulher foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) na noite de domingo (8) após se envolver em um acidente de trânsito e fugir do local na Avenida 1802, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a ocorrência foi registrada por volta das 19h e atendida pela equipe da Polícia Militar de Trânsito (P-TRAN). O acidente foi do tipo colisão traseira.

Segundo relato do condutor do veículo atingido, ele trafegava pela avenida no sentido Cuiabá/Porto Velho e reduziu a velocidade para estacionar junto ao meio-fio quando foi atingido violentamente na traseira por outro automóvel. Com o impacto, seu carro acabou sendo projetado contra um poste de energia elétrica.

Após a colisão, o veículo da condutora que provocou o acidente teria girado na pista e parado no sentido contrário ao que trafegava.

Testemunhas relataram que a mulher saiu do carro apresentando sinais de embriaguez e retirou do banco traseiro uma criança de aproximadamente um ano de idade.

Ainda conforme relatos, a condutora informou que deixaria o local para levar a criança para casa por causa da chuva, mesmo após populares tentarem convencê-la a aguardar a chegada da polícia. Ela então saiu a pé levando a criança.

Um policial militar que passava pelas proximidades foi informado sobre a situação e realizou buscas, localizando a mulher nas imediações de um bairro próximo. A guarnição foi acionada e realizou a abordagem.

De acordo com a Polícia Militar, a condutora apresentava sinais visíveis de ingestão de bebida alcoólica, como odor etílico, olhos avermelhados, fala alterada e comportamento exaltado. Após diálogo com os policiais, ela retornou ao local do acidente.

Durante o atendimento da ocorrência, o pai da criança compareceu e ficou responsável pela menor, que não apresentava ferimentos. O veículo envolvido no acidente foi retirado do local por meio de guincho particular.

Ainda segundo a ocorrência, a mulher demonstrou resistência em acompanhar a guarnição e precisou ser acomodada no compartimento de presos da viatura para ser conduzida até a UNISP.

Na unidade policial, ela afirmou ter ingerido uma bebida alcoólica durante o almoço, mas disse não se lembrar qual seria. A condutora foi convidada a realizar o teste do etilômetro, porém recusou-se.

Diante dos fatos, ela foi apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis, podendo responder, em tese, pelos crimes de condução de veículo sob influência de álcool, evasão do local de acidente e exposição de criança a perigo.