Candidatos relatam supostas irregularidades em prova do concurso da Seduc em RO

Candidatos que participaram do concurso público da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc-RO), realizado no último domingo (8), relataram ao Site Extra de Rondônia possíveis irregularidades durante a aplicação das provas.

Os participantes informaram que protocolaram recursos administrativos e avaliam levar o caso ao Ministério Público para apuração dos fatos.

Um grupo de candidatos encaminhou recursos à banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), apontando possíveis falhas durante a realização do exame. O documento também foi direcionado à Secretaria de Estado da Educação.

Segundo os participantes, as situações relatadas teriam ocorrido em diferentes municípios de Rondônia.

Entre os apontamentos está a ausência de avisos sobre o tempo restante de prova em uma das salas da Escola Capitão Sílvio de Farias, no município de Jaru. Conforme os relatos, apenas um aviso teria sido feito quando restavam cerca de 30 minutos para o encerramento do exame.

Outro caso mencionado envolve o suposto encerramento antecipado da prova em unidades escolares de Ji-Paraná. De acordo com os candidatos, em uma das escolas o exame teria sido finalizado por volta das 17h, aproximadamente 50 minutos antes do horário previsto. Em outra unidade do mesmo município, participantes afirmam que o encerramento teria ocorrido ainda mais cedo. Em um dos episódios, os candidatos solicitaram a presença da polícia para registrar ocorrência.

Também foram relatadas situações relacionadas à fiscalização. Em uma sala da Escola Cora Coralina, no município de Ariquemes, candidatos afirmam que os dois fiscais se ausentaram simultaneamente, deixando os participantes sem supervisão durante parte da prova.

Entre os pontos citados nos recursos estão ainda relatos de uso de celular durante o exame em uma escola de Ji-Paraná, além da presença de candidatos utilizando relógios ou objetos pessoais que, segundo os participantes, teriam restrições previstas no edital.

Em contato com a reportagem do Extra de Rondônia, um dos candidatos descreveu outra situação ocorrida durante a aplicação da prova em sua sala.

Segundo o relato, no início do exame dois candidatos foram convidados pela equipe de fiscalização para verificar se o envelope com as provas estava devidamente lacrado. Após a conferência, ambos assinaram um documento confirmando que o pacote não apresentava violação.

No entanto, durante a distribuição dos cadernos, alguns candidatos perceberam que haviam recebido provas de cargos diferentes daqueles para os quais estavam inscritos. A situação foi comunicada aos fiscais, que recolheram os cadernos e os colocaram novamente no envelope.

De acordo com o candidato, uma das fiscais saiu da sala levando as provas, enquanto os participantes permaneceram no local com outra fiscal. Posteriormente, os cadernos foram devolvidos aos candidatos, porém, segundo o relato, já sem o envelope lacrado.

A situação teria gerado dúvidas entre os participantes sobre a regularidade do procedimento, uma vez que, conforme o relato, o ideal seria que as provas fossem abertas novamente em sala, na presença dos candidatos.

Ainda conforme os relatos enviados ao Extra de Rondônia, alguns participantes optaram por não questionar o procedimento no momento por receio de sofrer penalidades ou até mesmo serem retirados da sala.

Após a divulgação das situações, candidatos informaram que estão se organizando em grupos de mensagens para reunir registros e documentos que possam subsidiar denúncias formais aos órgãos de controle.

Segundo os participantes, também está sendo avaliada a possibilidade de encaminhar representação ao Ministério Público solicitando investigação sobre a condução do certame.

Os candidatos aguardam agora a divulgação do gabarito preliminar pela banca organizadora para iniciar a apresentação de recursos administrativos sobre questões da prova e eventuais inconsistências identificadas.

De acordo com estimativas divulgadas pelos próprios participantes, o concurso da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia teria registrado cerca de 23 mil inscritos para cargos de nível superior e aproximadamente 105 mil para funções de nível médio.

O processo seletivo prevê vagas para diferentes cargos na rede estadual de ensino e foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo.

Até o momento, a banca organizadora e a Secretaria de Estado da Educação não haviam divulgado posicionamento oficial sobre os relatos apresentados pelos candidatos.

