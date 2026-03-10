Criminosos furtam motor e equipamentos de lancha às margens do Rio Guaporé em Pimenteiras

Uma lancha utilizada para esporte e recreio foi alvo de furto na madrugada de domingo (9), em uma chácara localizada às margens do Rio Guaporé, em Pimenteiras do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a embarcação estava atracada em um flutuante na propriedade quando desapareceu durante a madrugada.

A ausência foi percebida pela manhã por uma pessoa que estava no local, após verificar que o barco não se encontrava mais no ponto onde havia sido deixado.

Inicialmente, houve a suspeita de que algum dos ocupantes da chácara pudesse ter saído para atividade de pesca. No entanto, após a confirmação de que ninguém havia utilizado a lancha durante a noite, passou-se a considerar a hipótese de furto.

Durante buscas realizadas ao longo das margens do rio, utilizando outra embarcação, a lancha foi localizada nas proximidades do porto municipal da cidade, parcialmente submersa.

Ao verificar o casco, foi constatado que diversos cabos elétricos estavam cortados e que haviam sido furtados o motor de popa, uma bateria e o tanque de combustível. O motor levado era de 40 HP, da marca Yamaha, de cor cinza. Também foi levado um tanque de combustível de aproximadamente 20 litros.

A Polícia Militar realizou diligências em portos, rampas de acesso e outros pontos às margens do Rio Guaporé, na tentativa de localizar os objetos furtados ou identificar suspeitos, porém até o momento ninguém foi encontrado.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pelas autoridades competentes.