Em entrevista ao EXTRA, Marcos Rogério confirma lançamento de pré-candidatura ao governo em Ji-Paraná com presença de Flávio Bolsonaro

O Partido Liberal (PL) realiza no dia 14 de março, em Ji-Paraná, um evento para apresentar pré-candidaturas para as eleições de 2026 em Rondônia.

A programação inclui o lançamento da pré-candidatura do senador Marcos Rogério ao Governo do Estado.

A informação foi confirmada pelo senador em entrevista concedida ao Extra de Rondônia. Segundo ele, o encontro também será utilizado para apresentar nomes que devem disputar vagas ao Senado, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa.

O evento está marcado para começar às 10h, no Espaço Vera Cruz, em Ji-Paraná.

De acordo com Marcos Rogério, o encontro acontece durante o período da chamada janela partidária, quando parlamentares com mandato podem trocar de partido sem perda do cargo.

“Esse será o primeiro evento do Partido Liberal tratando das pré-candidaturas a governador, senador, deputados federais e estaduais. Ele acontece num momento estratégico, dentro da chamada janela partidária”, afirmou.

Segundo ele, a programação marca a primeira apresentação pública dos nomes que deverão compor as chapas do partido para a disputa eleitoral de 2026.

O evento contará com a presença de lideranças nacionais do PL. Entre os nomes confirmados estão o senador Flávio Bolsonaro, o presidente nacional do partido Valdemar Costa Neto e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho.

A participação dessas lideranças faz parte da mobilização do partido para as eleições no estado.

Durante o encontro também devem ocorrer novas filiações ao Partido Liberal. Entre elas está a do deputado federal Fernando Máximo, que será apresentado como pré-candidato ao Senado.

Também devem se filiar à sigla os deputados federais Lúcio Mosquini e Ezequiel Neiva, além de parlamentares estaduais.

Outro nome citado como pré-candidato ao Senado é Bruno Scheidt, que já integra o PL e não participará de ato de filiação.

Segundo Marcos Rogério, a expectativa é reunir caravanas de diferentes regiões de Rondônia. O Espaço Vera Cruz, local do evento, possui capacidade para cerca de 4.500 pessoas.

De acordo com o senador, lideranças políticas, representantes do setor produtivo, do agronegócio, empresários e membros de diferentes segmentos da sociedade devem participar do encontro.

“O evento é aberto e todos estão convidados a participar”, declarou.

