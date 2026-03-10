Facebook Instagram
Homem de 34 anos é encontrado morto em apartamento no centro de Vilhena

Corpo de Thiago Pereira Lopes foi localizado na tarde desta terça-feira; funerária Dom Bosco realizou a remoção
As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelas autoridades competentes

Um homem identificado como Thiago Pereira Lopes, de 34 anos, natural do município de Cerejeiras, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (10) em um apartamento localizado em um prédio na Rua Marques Henrique, no centro de Vilhena.

Ainda não há informações sobre quem encontrou o corpo e acionou as autoridades. Conforme apurado, o homem foi localizado no banheiro do apartamento com uma corda no pescoço.

A Polícia Militar foi acionada, realizou o isolamento do local e solicitou a presença da perícia técnica para os procedimentos de praxe.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi liberado para remoção pela funerária Dom Bosco.

As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

