Homem de 34 anos é encontrado morto em apartamento no centro de Vilhena

Um homem identificado como Thiago Pereira Lopes, de 34 anos, natural do município de Cerejeiras, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (10) em um apartamento localizado em um prédio na Rua Marques Henrique, no centro de Vilhena.
Ainda não há informações sobre quem encontrou o corpo e acionou as autoridades. Conforme apurado, o homem foi localizado no banheiro do apartamento com uma corda no pescoço.
A Polícia Militar foi acionada, realizou o isolamento do local e solicitou a presença da perícia técnica para os procedimentos de praxe.
Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi liberado para remoção pela funerária Dom Bosco.
As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.