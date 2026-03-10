Homem é preso após atacar cachorro com roçadeira em Colorado

Um homem foi preso na tarde de segunda-feira (9), em Colorado do Oeste, suspeito de cometer maus-tratos contra um cachorro.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada após denúncia anônima informando que um animal havia sido atacado. Ao chegar ao local indicado, a guarnição constatou a veracidade da informação.

Segundo relato de uma testemunha, o suspeito utilizou uma roçadeira a combustão equipada com lâmina de aço para atingir o cachorro na região da cabeça. Após a agressão, ele deixou o local.

O animal sofreu ferimentos graves, ficando com a face mutilada e apresentando cortes profundos na língua, boca e pescoço.

Durante diligências, os policiais localizaram o suspeito e efetuaram a prisão. Ele foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com os objetos apreendidos, entre eles a roçadeira supostamente utilizada no crime e um aparelho celular.

O cachorro ferido foi entregue aos cuidados de um médico veterinário para atendimento.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito também faz uso de tornozeleira eletrônica. O caso foi registrado e seguirá para as providências legais cabíveis.