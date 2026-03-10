Idoso é detido após furtar celular da própria filha em Vilhena; homem é preso por receptação e dano

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência envolvendo furto, receptação, dano e ameaça na noite de segunda-feira (9), no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma mulher percebeu o desaparecimento de alguns objetos dentro de casa nos últimos dias, entre eles perfumes, anéis e, mais recentemente, um aparelho celular.

Após questionamentos, o próprio pai da vítima acabou confessando que havia pegado o telefone e vendido o objeto por R$ 50.

Diante da situação, familiares foram até o local onde o aparelho teria sido vendido para tentar recuperá-lo. No entanto, o homem que estava com o celular informou que só devolveria o objeto mediante o pagamento de R$ 160.

Mesmo após ser informado de que o aparelho havia sido furtado, ele se recusou a devolvê-lo. Quando a polícia foi mencionada, o homem teria pegado o celular e quebrado o aparelho na frente das pessoas que estavam no local.

Durante o episódio, ele ainda teria feito ameaças contra um dos familiares da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e realizou a detenção dos dois envolvidos. O idoso foi conduzido pelo furto do aparelho, enquanto o outro homem recebeu voz de prisão pelos crimes de receptação, dano e ameaça.

Os envolvidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com o celular danificado, um aparelho celular pertencente ao suspeito e uma quantia em dinheiro.

A ocorrência foi registrada e o caso segue para as providências legais cabíveis.