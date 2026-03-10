Motorista foge após colidir com bicicleta elétrica em Vilhena; duas pessoas são socorridas ao hospital

A Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) atendeu, na manhã de segunda-feira (9), uma ocorrência de acidente de trânsito com vítimas no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua José Gomes Filho, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada e inicialmente se deslocou até o Hospital Regional, onde uma das vítimas já havia sido levada para atendimento médico.

Em seguida, os policiais foram até o local do acidente e constataram vestígios de colisão envolvendo um carro e uma bicicleta elétrica.

De acordo com as informações apuradas, o carro envolvido no acidente teria avançado a sinalização de parada obrigatória ao atravessar a via transversal, atingindo a bicicleta elétrica que seguia pela Avenida Curitiba no sentido Cuiabá/Porto Velho. Com o impacto, a condutora e a passageira foram arremessadas ao solo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional. Ela apresentava ferimentos no queixo e danos dentários. A passageira também sofreu queda.

Após a colisão, o motorista deixou o local sem prestar socorro. Durante a verificação da ocorrência, transeuntes que presenciaram o acidente recolheram o para-choque dianteiro do automóvel, que se desprendeu com o impacto, além da placa de identificação, e entregaram à polícia.

A Perícia Técnica esteve no local e realizou os procedimentos necessários para análise da dinâmica do acidente e coleta de vestígios.

A Polícia Militar realizou diligências nas proximidades na tentativa de localizar o condutor responsável, porém ninguém foi encontrado até o momento do registro da ocorrência.

O para-choque recolhido foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde o caso seguirá sob investigação.