Mulher denuncia agressão do companheiro e busca abrigo na casa de amiga em Vilhena

Uma ocorrência de possível violência doméstica foi registrada na noite de segunda-feira (9) em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30 para averiguar uma denúncia de agressão em uma residência na Rua 1205.

Ao chegar nas proximidades do endereço informado, os policiais iniciaram diligências e localizaram a vítima na casa de uma amiga, em uma rua próxima.

Ela relatou que mantém relacionamento com o companheiro há alguns meses e que ele costuma apresentar comportamento agressivo quando consome bebida alcoólica.

Segundo a mulher, por volta das 21h ocorreu uma discussão entre o casal dentro da residência. Durante o desentendimento, o homem teria desferido dois tapas em seu rosto, causando vermelhidão na região atingida.

Temendo novas agressões, a vítima aproveitou o momento em que o suspeito foi ao banheiro e deixou o imóvel, buscando abrigo na casa da amiga.

A guarnição foi até a residência indicada para tentar localizar o suspeito, porém ele já havia deixado o local. Buscas foram realizadas nas imediações, mas o homem não foi encontrado.

A vítima informou aos policiais que não necessitava de atendimento médico e que permaneceria na casa de familiares, onde se sentia segura.

Ela também recebeu orientações sobre os seus direitos e as medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha.