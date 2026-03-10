Mulher se muda e deixa dois cães abandonados em residência no bairro 5º BEC em Vilhena

Um morador do bairro 5º BEC, em Vilhena, entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia na tarde desta terça-feira (10) para denunciar o abandono de dois cães em uma residência.

Segundo o denunciante, a antiga moradora de uma casa localizada na Rua Natal, nº 497, teria se mudado há alguns dias e deixado para trás dois cachorros sem raça definida.

De acordo com o relato, os animais estariam no local sem acesso a água e comida. Ainda conforme o denunciante, os cães demonstram inquietação constante, possivelmente devido à fome, sede e também à ausência da tutora.

A residência também estaria tomada por mato alto e lixo. No imóvel há uma placa informando que a casa está à venda. O denunciante relatou ainda que chegou a entrar em contato com o corretor responsável pelo imóvel para relatar a situação e pedir providências em relação aos animais, mas afirmou que não recebeu retorno.

Diante da situação, o morador pede que órgãos responsáveis ou pessoas que atuam no resgate de animais em situação de risco verifiquem o caso e tomem as providências necessárias.

Pela legislação brasileira, abandonar ou maltratar animais é crime. Conforme a Lei Federal nº 9.605/1998, a prática de maus-tratos contra cães e gatos pode resultar em pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda de animais.

Especialistas alertam que a ausência de água, alimento e cuidados básicos pode levar rapidamente à desidratação, desnutrição e ao agravamento de doenças, podendo inclusive resultar na morte dos animais caso não recebam assistência adequada.