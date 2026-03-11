Estelionatário se passa por advogado e aplica golpe de mais de R$ 20 mil em Corumbiara

Duas pessoas procuraram a Polícia Militar na tarde de terça-feira, 10 de março de 2026, para denunciar um golpe aplicado por telefone no município de Corumbiara.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as vítimas relataram que receberam uma ligação de um número com prefixo 69. Durante a chamada, o interlocutor se passou por um advogado que supostamente prestava assessoria em um processo judicial.

Acreditando se tratar de contato legítimo, as vítimas acabaram repassando informações pessoais e dados bancários. Após obter os dados, o estelionatário conseguiu acessar contas bancárias e realizar diversas movimentações financeiras.

Entre as transações identificadas estão transferências via Pix de quase R$ 10 mil, além do pagamento de um boleto no valor de R$ 4 mil. Em outro caso, o criminoso teria aberto uma conta em aplicativo financeiro em nome da própria vítima para realizar uma transferência.

Uma das vítimas também teve a conta bancária invadida, resultando na retirada de aproximadamente R$ 3,5 mil e outra transferência no valor de R$ 5 mil.

Após colher as informações necessárias, a guarnição da Polícia Militar registrou a ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para as providências cabíveis.