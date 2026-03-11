Grupo é rendido por criminosos durante assalto em praça de Vilhena

Um roubo foi registrado na noite de terça-feira, 10 de março, em uma praça localizada no bairro Orleans, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, por volta das 23h55 a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a ocorrência.

No local, as vítimas relataram que estavam na praça acompanhadas de outras pessoas quando aproximadamente seis jovens se aproximaram e cercaram o grupo.

Durante a ação, um dos suspeitos encostou um objeto semelhante a arma no peito de uma das vítimas e ordenou que ela se deitasse no chão. Em seguida, os criminosos subtraíram um aparelho celular iPhone.

De outra vítima, os autores levaram um celular iPhone 11, uma bicicleta elétrica de cor preta e duas mochilas pretas. Após o roubo, os criminosos fugiram em direção ao bairro Alvorada.

Uma das vítimas ainda tentou rastrear o celular por meio do sistema de GPS, mas não conseguiu localizar o aparelho.

A Polícia Militar realizou patrulhamento nas imediações e em vias de acesso ao bairro Alvorada com o objetivo de localizar os suspeitos e recuperar os objetos roubados, porém até o encerramento da ocorrência ninguém foi preso e os bens não foram recuperados.