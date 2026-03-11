Motoneta é furtada em frente a estabelecimento comercial em Vilhena

A Polícia Militar registrou, na noite de terça-feira, 10 de março, uma ocorrência de furto de veículo na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, por volta das 22h a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar a subtração de uma motoneta.
No local, o proprietário relatou que havia estacionado o veículo, uma Honda C100 Biz ES, de cor vermelha, placa NCL-5F54, em frente ao local de trabalho.
Segundo o comunicante, ele deixou a motoneta estacionada com a chave na ignição enquanto entrou no estabelecimento para organizar uma entrega.
Ao retornar para sair com o veículo, constatou que a motoneta havia sido levada por autor desconhecido, sem seu consentimento.
A guarnição coletou as informações necessárias e realizou patrulhamento nas imediações e em possíveis rotas de fuga, com o objetivo de localizar o veículo e identificar o responsável pelo furto. No entanto, até o momento, a motoneta não foi encontrada e nenhum suspeito foi identificado.