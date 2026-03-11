Sociedade do Sorriso – tecnologia, experiência e cuidado para devolver a confiança do seu sorriso em Vilhena

Na Sociedade do Sorriso, em Vilhena, você encontra atendimento odontológico completo, com profissionais experientes e estrutura preparada para oferecer conforto, segurança e resultados de qualidade.
Um dos grandes diferenciais da clínica é o atendimento de excelência com o Dr. Ronaldo, especialista em próteses dentárias, garantindo soluções eficientes para quem precisa recuperar a estética e a função do sorriso.
Laboratório próprio
A clínica conta com laboratório próprio de próteses, o que proporciona mais agilidade, melhores preços e prazos de entrega mais rápidos, além de maior controle de qualidade em cada trabalho realizado.
Tratamentos disponíveis
✔ Implantes dentários
✔ Odontopediatria (atendimento infantil)
✔ Tratamento de canal
✔ Clínico geral
✔ Clareamento dental
✔ Próteses dentárias
✔ Restaurações
✔ Extrações
✔ Limpeza e profilaxia
Endereço: Avenida Liberdade, nº 2180 – Centro Vilhena – Rondônia
Horário de atendimento
Segunda a sexta: 08h às 12h | 14h às 18h
Sábados: 08h às 12h
Agendamentos: (69) 98487-6410
Instagram: @sociedadedosorriso
Dica de saúde bucal
A prevenção é o melhor tratamento. Escovar os dentes corretamente, usar fio dental diariamente e realizar consultas periódicas ajudam a evitar cáries, doenças na gengiva e perda dentária.