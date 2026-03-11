VÍDEO: jiboia é resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ser vista atravessando rua em Colorado

Uma cobra jiboia foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã do último dia 9 de março, por volta das 11h, após aparecer nas proximidades de um posto de combustível no centro de Colorado do Oeste.

Segundo informações repassadas ao Extra de Rondônia, moradores que perceberam a presença do animal acionaram os bombeiros para realizar o resgate.

A equipe compareceu ao local, fez a captura de forma segura e posteriormente levou a cobra para uma área de mata, onde foi devolvida ao seu habitat natural.

Durante a ação, moradores registraram o momento do resgate por meio de fotos e vídeos, que circularam nas redes sociais.

A jiboia é uma espécie comum em diversas regiões do Brasil. Trata-se de uma serpente não peçonhenta, que mata suas presas por constrição, ou seja, envolvendo o corpo da vítima até imobilizá-la. Apesar do tamanho que pode assustar, esse tipo de cobra geralmente não representa perigo para os seres humanos quando não é provocada.

Esses animais costumam se alimentar principalmente de pequenos mamíferos, aves e roedores, desempenhando papel importante no equilíbrio ambiental ao controlar populações dessas espécies.

Especialistas orientam que, ao encontrar uma cobra ou qualquer outro animal silvestre em área urbana, a população deve manter distância e evitar qualquer tentativa de captura ou manuseio.

A recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar ou outro órgão ambiental competente para realizar o resgate de forma segura, evitando riscos tanto para as pessoas quanto para o animal.

>>>Vídeo: