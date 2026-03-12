Carreta na contramão teria provocado acidente com ônibus escolar em Chupinguaia

Um acidente envolvendo um ônibus de transporte escolar e uma carreta foi registrado na zona rural de Chupinguaia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o caso ocorreu na quarta-feira (11), em um trecho da Linha 135, estrada utilizada diariamente para o transporte de estudantes que residem em propriedades rurais da região.

De acordo com relatos de testemunhas, o ônibus transportava várias crianças quando o veículo se deparou com uma carreta que estaria trafegando na contramão em um trecho de subida próximo a um morro.

Segundo as informações, a carreta subia o morro e teria retirado apenas a cabine do alinhamento dos vagões traseiros. Para evitar atingir o reboque do caminhão, o motorista do ônibus precisou desviar o veículo para o canto da estrada.

Testemunhas afirmaram que a manobra ocorreu rapidamente e que não houve tempo suficiente para reação. A carreta foi descrita como um veículo branco, da marca Mercedes-Benz, com vagão de madeira também na cor branca e um desenho semelhante a uma bíblia na estrutura.

Com a manobra brusca, duas crianças que estavam no ônibus sofreram ferimentos. De acordo com relatos, uma delas teria machucado o braço e outra apresentou dores na região das costelas após o impacto.

O ônibus estava cheio de estudantes no momento do acidente, todos sendo transportados de propriedades rurais da região.

Ainda segundo testemunhas, o motorista da carreta não teria parado para prestar socorro após o ocorrido e deixou o local logo depois do incidente.

O caso gerou preocupação entre familiares dos estudantes que utilizam diariamente o transporte escolar na região rural de Chupinguaia. Algumas mães de alunos relataram indignação após tomarem conhecimento do acidente.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre registro da ocorrência ou identificação do motorista da carreta.