Força Tática prende dupla com drogas e balança de precisão durante patrulhamento em Cerejeiras

Dois homens foram presos na tarde de quarta-feira (11) durante uma ação da Força Tática no município de Cerejeiras, após serem flagrados com porções de entorpecentes e uma balança de precisão.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição realizava patrulhamento pela Rua Panamá quando visualizou uma motocicleta transitando pela Rua Alagoas com dois ocupantes em atitude suspeita, que demonstraram nervosismo ao perceber a presença da viatura.

Ao iniciar o acompanhamento e acionar sinais sonoros e luminosos para a abordagem, o passageiro da motocicleta jogou alguns objetos ao solo.

Em seguida, os policiais constataram que se tratava de duas porções de substância análoga à maconha, pesando juntas aproximadamente 9,8 gramas.

Durante a revista pessoal, os militares localizaram com um dos suspeitos uma balança de precisão com resquícios da mesma substância, além de dinheiro em espécie, um aparelho celular e um canivete.

Com o condutor da motocicleta também foi encontrada outra porção de maconha, pesando cerca de 11,2 gramas, além de um telefone celular.

Questionados sobre a origem da droga e da balança, os abordados permaneceram em silêncio.

Diante do flagrante, os dois foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os entorpecentes e os objetos apreendidos.

Ainda segundo a polícia, o condutor não possui habilitação e a motocicleta estaria sendo utilizada na comercialização de entorpecentes, motivo pelo qual o veículo também foi apresentado na delegacia, sendo lavrados os autos de infração cabíveis.

>>>Vídeo: