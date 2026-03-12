Governo de Rondônia muda comando da SEFIN e deve alterar também a Secretaria de Saúde

O Governo de Rondônia oficializou mudanças no primeiro escalão da administração estadual, incluindo a substituição no comando da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia (Sefin) e a possibilidade de alteração na Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (Sesau).

As mudanças fazem parte de um processo de reorganização administrativa conduzido pelo governador Marcos Rocha.

A alteração na Secretaria de Finanças foi publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia na quarta-feira (11). No decreto, o governador exonerou o então secretário de Finanças, Luiz Fernando Pereira da Silva, e também o secretário adjunto Franco Maegaki Ono.

Na mesma publicação, Franco Maegaki Ono foi nomeado para assumir a titularidade da Sefin a partir do dia 12 de março de 2026.

De acordo com os decretos, as alterações fazem parte de ajustes administrativos na estrutura do governo estadual. A mudança ocorre na fase final do atual mandato e integra um processo de reorganização interna da equipe de gestão.

Além da mudança na Secretaria de Finanças, fontes apontam que outras alterações no primeiro escalão do governo estadual também podem ocorrer. Entre elas, está a possível saída do secretário da Sesau, Jefferson Ribeiro da Rocha.

Segundo informações apuradas, o secretário, que ocupa o cargo há um período prolongado, já teria iniciado despedidas de servidores da área da saúde nesta semana. A expectativa é que ele deixe o comando da pasta e possa assumir outra função dentro da estrutura do governo estadual.

Nos bastidores da política estadual, há expectativa de que novas movimentações administrativas possam ocorrer nas próximas semanas, como parte do processo de reorganização da equipe de gestão para o período final do mandato.

Até o momento, o Governo de Rondônia não detalhou oficialmente se outras mudanças na equipe administrativa serão confirmadas.