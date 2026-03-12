Motociclista fica ferida após tentar evitar colisão e atingir carro estacionado em Vilhena

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira, 12 de março, deixou uma motociclista ferida na Avenida Brasil, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora de uma motoneta trafegava pela via no sentido ao bairro Assossete quando foi surpreendida por um veículo que seguia no sentido contrário.

Ao tentar evitar uma colisão frontal, ela perdeu o controle da motoneta e acabou colidindo transversalmente contra um carro que estava estacionado às margens da avenida.

Uma pessoa que estava no interior do veículo estacionado confirmou a versão apresentada pelos envolvidos sobre a dinâmica do acidente.

Após o ocorrido, o motorista do outro veículo retirou o automóvel do local antes da chegada da Polícia Militar, estacionando alguns metros à frente, já na Avenida Paraná. Ele foi localizado pela guarnição logo em seguida.

A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos no local. Após a conclusão dos trabalhos, a via foi liberada para o tráfego.

A motociclista foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.

Segundo informações, ela apresentou luxação em uma das pernas e relatava dores em várias partes do corpo.

Diante das circunstâncias do acidente, o motorista do veículo foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para as providências cabíveis.

Conforme a polícia, nenhum dos condutores apresentava sinais de embriaguez.