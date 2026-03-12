Policial penal é condenado por matar PM e morre após reagir à prisão em RO

Um policial penal foi condenado a 18 anos de prisão pelo homicídio de um policial militar e morreu após reagir à ordem de prisão nesta terça-feira, 10 de março.

O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri de Porto Velho, com atuação do Ministério Público de Rondônia (MPRO).

O réu, Fabrício Borges Mendes, de 43 anos, acompanhou a sessão de forma online, da cidade de Machadinho do Oeste. Após a leitura da sentença, foi expedida ordem de prisão imediata. Ao resistir à abordagem da Polícia Militar para cumprimento do mandado, ele efetuou disparos contra a guarnição e acabou baleado.

O julgamento foi conduzido no Tribunal do Júri da capital. O Ministério Público foi representado pelo promotor de Justiça Marcus Alexandre de Oliveira Rodrigues.

Durante o julgamento, os jurados reconheceram a responsabilidade do réu pelo homicídio do policial militar Francisco Garcia Galvão e acolheram as qualificadoras apresentadas pelo MPRO, de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O crime ocorreu em 2013, em Porto Velho. Na ocasião, a vítima foi atingida por seis disparos de arma de fogo.

Com base na decisão do júri, a Justiça fixou a pena em 18 anos de prisão.

Acompanhamento remoto

Fabrício Borges Mendes não estava presente no plenário do tribunal. Ele acompanhou o julgamento por meio de videoconferência, a partir de Machadinho do Oeste.

Após a leitura da sentença, a Promotoria de Justiça do município acionou a Polícia Militar para cumprir a ordem de prisão.

Resistência à prisão

Durante a tentativa de cumprimento da ordem judicial, o agente penitenciário reagiu à abordagem policial e efetuou disparos contra a guarnição da Polícia Militar.

Os policiais reagiram à agressão. O homem foi atingido, socorrido e levado ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.