Vereador Samir Ali participa de reunião no gabinete do deputado Laerte Gomes para discutir recursos e projetos para Vilhena

O vereador Samir Ali, participou de uma reunião no gabinete do deputado estadual Laerte Gomes (PSD) para discutir ações e possíveis recursos destinados ao município ao longo de 2026.

O encontro ocorreu na segunda-feira (9) e contou com a presença do chefe de gabinete do parlamentar, Cleiton Roque, e da assessora técnica Sheila Guaíra.

A reunião teve como objetivo alinhar iniciativas em parceria entre o deputado e o vereador para atender demandas da população de Vilhena.

Durante a agenda, foram discutidos projetos e a destinação de recursos que poderão ser aplicados no município no próximo ano. Segundo a assessoria parlamentar, o diálogo entre as lideranças busca fortalecer a atuação conjunta em áreas consideradas prioritárias para a cidade.

A reunião também tratou do planejamento de investimentos e de melhorias previstas para Vilhena em 2026, a partir da articulação entre o gabinete do deputado estadual e o vereador.

De acordo com a assessoria do parlamentar, encontros com representantes municipais fazem parte da agenda de trabalho do gabinete, que mantém contato com lideranças locais para acompanhar demandas e discutir ações voltadas ao desenvolvimento dos municípios de Rondônia.