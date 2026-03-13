“Bala perdida” atravessa telhado e assusta moradora no bairro Cidade Verde em Vilhena

Na noite de quinta-feira, 12 de março de 2026, uma moradora do bairro Cidade Verde, em Vilhena, viveu momentos de tensão ao ter sua casa atingida por um projétil de arma de fogo. O incidente ocorreu por volta das 19h, na Rua Bem-te-vi.

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a proprietária do imóvel estava na cozinha quando ouviu um forte estalo no telhado, semelhante ao impacto de uma pedra. Ao verificar o que havia acontecido, ela encontrou um projétil caído no chão.

A munição atravessou as telhas e perfurou o forro de gesso antes de atingir o piso. Curiosamente, a moradora relatou aos policiais militares que não ouviu nenhum som de disparo de arma de fogo nas proximidades no momento do impacto.

A Polícia Militar isolou a área e acionou a perícia técnica, que optou por não comparecer ao local naquele momento.

O projétil, que possui calibre aparentemente 9mm, foi recolhido pela guarnição e apresentado na Unidade de Segurança Pública (Unisp).

O caso foi registrado e deve ser investigado para apurar a origem do disparo.