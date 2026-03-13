Barbearia Bretas expande e fortalece marca com quatro unidades em Vilhena

A Barbearia Bretas vem consolidando sua presença em Vilhena ao expandir sua rede de atendimento.

Atualmente, a empresa conta com quatro pontos na cidade, tornando-se uma das referências no segmento de cuidados pessoais masculinos.

Reconhecida pela qualidade no atendimento e pelo ambiente moderno e acolhedor, a barbearia tem como proposta oferecer uma experiência completa aos clientes, com cortes de cabelo atualizados, design de barba e serviços realizados por profissionais qualificados.

Entre as unidades em funcionamento, destaca-se a localizada na Avenida Major Amarante, na região central da cidade, que registra grande fluxo de clientes diariamente. O espaço conta com três profissionais preparados para atender o público masculino com cortes modernos e cuidados com a barba.

A unidade também possui um ambiente especialmente preparado para o atendimento de crianças, proporcionando mais conforto e praticidade para as famílias.

Nos últimos anos, o setor de barbearias passou por uma significativa transformação no Brasil, deixando de ser apenas um local para corte de cabelo e tornando-se um ambiente voltado à experiência, ao cuidado com a aparência e ao bem-estar.

A proposta da Barbearia Bretas acompanha essa tendência, investindo em ambientes confortáveis, atendimento personalizado e serviços de qualidade.

As unidades funcionam de segunda a sábado, das 8h às 20h, oferecendo praticidade para quem busca manter os cuidados com o visual mesmo com a rotina corrida.

Confira os endereços das unidades em Vilhena:

* Unidade 1: Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 5377 – em frente ao Parque Shopping Vilhena

* Unidade 2: Avenida Major Amarante, nº 3191 – Centro

* Unidade 3: Avenida Curitiba – próximo ao semáforo com a Rua 1705

* Unidade 4: Avenida Melvin Jones – em frente ao antigo posto da Polícia Militar

Para mais informações, agendamento de horários e novidades, os clientes podem acompanhar o Instagram @barbeariabretas.