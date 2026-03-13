Colisão entre carro e moto mobiliza polícia no Cidade Verde em Vilhena

Por volta das 12h desta sexta-feira, 13 de março de 2026, o Pelotão de Trânsito (PTRAN) da Polícia Militar foi acionada para atender um acidente de trânsito no cruzamento das ruas 102-08 e 102-18, no bairro Cidade Verde, em Vilhena.

A colisão envolveu um SUV Chevrolet Tracker e uma motocicleta Honda CG 160 Start.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, o condutor do automóvel relatou que trafegava pela Rua 102-08, sentido Cuiabá, e que chegou a realizar a parada obrigatória na placa “PARE”.

No entanto, ao iniciar a travessia da interseção, acabou interceptando a trajetória da motocicleta que seguia pela via transversal.

O motociclista, que transitava pela rua preferencial a caminho do trabalho, informou que tentou realizar uma frenagem de emergência ao perceber a entrada do carro no cruzamento, mas não conseguiu evitar a colisão lateral. O impacto ocorreu entre as portas dianteira e traseira do veículo.

Apesar do susto e das avarias nos veículos, não houve registro de feridos, dispensando o acionamento do Corpo de Bombeiros e da perícia técnica.

Após a verificação da documentação, os policiais constataram que ambos os condutores são habilitados e os veículos estão com o licenciamento em dia.

Após os procedimentos de praxe e o registro da ocorrência, os veículos foram liberados no local para seus respectivos proprietários.