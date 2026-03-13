Criminosos encapuzados invadem residência e ameaçam moradora com faca em Vilhena

Na manhã de quinta-feira, 12 de março de 2026, a Polícia Militar registrou uma tentativa de roubo em uma residência localizada na Rua Paineira, no Setor 29, em Vilhena.

O crime ocorreu por volta das 09h e mobilizou guarnições da Rádio Patrulha.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a vítima relatou que estava no interior do imóvel quando dois homens encapuzados invadiram o local.

Um dos criminosos portava uma faca do tipo peixeira e, de forma agressiva, anunciou o assalto exigindo dinheiro. Sob grave ameaça, os suspeitos afirmaram que matariam a vítima caso ela gritasse.

Durante a ação, a vítima reagiu à investida dos criminosos. Surpreendidos pela atitude da moradora, os indivíduos desistiram do roubo e fugiram imediatamente do local, sem subtrair nenhum objeto ou valor.

Na fuga, os assaltantes abandonaram a faca utilizada para render a vítima. O armamento branco foi recolhido pelos policiais militares e apresentado na Unidade de Segurança Pública (Unisp).

A Polícia Militar realizou patrulhamento ostensivo por todo o setor com o objetivo de localizar suspeitos com as características descritas, mas, até o momento, ninguém foi preso.

O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.