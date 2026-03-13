Homem é preso após furtar barras de chocolate em supermercado de Vilhena

Na última quinta-feira, 12 de março de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um supermercado localizado na Avenida Celso Mazutti, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o gerente do estabelecimento relatou que o suspeito foi visualizado subtraindo produtos alimentícios no interior da loja.

Ao ser abordado por funcionários, foi constatado que o indivíduo estava de posse de três barras de chocolate.

A guarnição da PM compareceu ao local e confirmou os fatos por meio das imagens do sistema de monitoramento do comércio.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade de Segurança Pública (Unisp).

Os produtos recuperados foram entregues às autoridades para as providências cabíveis. O caso foi registrado como furto e segue para os procedimentos legais.