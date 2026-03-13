Motocicleta é furtada durante madrugada em residência de Cerejeiras

Uma motocicleta foi furtada durante a madrugada de quarta-feira (11) em uma residência localizada nas proximidades da Rua 01, entre as avenidas Castelo Branco e Canadá, no bairro Floresta, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que estacionou o veículo nos fundos da residência por volta das 22h e, em seguida, foi dormir.

Durante a madrugada, aproximadamente às 3h30, ouviu os cães da vizinhança latindo de forma intensa, mas não saiu para verificar o que estava acontecendo.

Ao acordar por volta das 7h, o morador percebeu que a motocicleta havia desaparecido do local onde estava estacionada, constatando então o furto do veículo.

A Polícia Militar foi acionada, esteve no local para registrar a ocorrência e coletar informações sobre o caso.

Segundo o relato, a vítima informou não possuir suspeitos e não ter percebido qualquer movimentação estranha nas proximidades da residência antes do crime.

Após o registro da ocorrência, a guarnição realizou patrulhamento nas imediações com o objetivo de tentar localizar o veículo e prevenir novas práticas criminosas.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pelas autoridades competentes.