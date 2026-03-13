Motociclista foge da PM em alta velocidade e acaba detido por direção perigosa em Vilhena

Na quinta-feira, 12 de março de 2026, a Polícia Militar de Vilhena deteve um motociclista após uma perseguição por diversas vias da cidade.

O suspeito, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco a própria vida e a de terceiros.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, durante a tentativa de escape, o motociclista cometeu sucessivas infrações de trânsito. Após o acompanhamento tático, os militares conseguiram interceptar o veículo para averiguação.

Durante a abordagem, o condutor admitiu aos policiais que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fato que foi confirmado pela guarnição após consulta ao sistema de tráfego.

Diante da conduta de direção perigosa e da ausência de documento obrigatório, a equipe adotou as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Foram lavrados os autos de infração correspondentes.

A motocicleta foi liberada no local somente após a chegada de um condutor devidamente habilitado, que se responsabilizou pelo veículo.

O infrator foi orientado sobre os riscos e as implicações legais de sua conduta antes de ser liberado para responder ao processo administrativo e criminal.