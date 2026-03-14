Clínica Doutor Hérnia destaca importância do cuidado com a coluna na terceira idade e oferece tratamento sem cirurgia em Vilhena

Na tarde desta sexta-feira, 13, o fisioterapeuta especialista em Biomecânica Dr. Joaquim Delfino Rolin Junior, da Clínica Doutor Hérnia, concedeu entrevista ao Extra de Rondônia e falou sobre a importância dos cuidados com a coluna vertebral, especialmente na terceira idade. Segundo ele, o envelhecimento traz mudanças naturais ao corpo, mas a dor na coluna não deve ser considerada algo normal do processo de envelhecer.

De acordo com o especialista, com o passar dos anos ocorre um desgaste natural das estruturas da coluna. Ele explica que os discos intervertebrais perdem parte da hidratação e da elasticidade, o que reduz a capacidade de absorção de impactos. Além disso, há diminuição da massa muscular, perda de força e redução da estabilidade da coluna, fatores que aumentam o risco de dores lombares, cervicais, hérnias de disco e compressões nervosas, como a dor no nervo ciático.

Dr. Joaquim também ressaltou que muitos idosos chegam à terceira idade após anos de sobrecarga postural, sedentarismo ou movimentos repetitivos, o que pode acelerar os processos degenerativos da coluna. Para ele, manter os cuidados nessa fase da vida é essencial para preservar a mobilidade, a autonomia e a qualidade de vida.

Na Clínica Doutor Hérnia, em Vilhena, o especialista afirma que os problemas mais comuns entre os idosos atendidos são hérnia de disco nas regiões lombar e cervical, lombalgia crônica, compressão do nervo ciático, protusões discais e discopatia degenerativa — condição caracterizada pela perda de altura e capacidade de amortecimento dos discos intervertebrais ao longo do tempo. Veja na imagem abaixo:

“O nosso foco na Clínica Doutor Hérnia é avaliar cada caso de forma individual, identificando a causa da dor e o nível de comprometimento da coluna. A partir disso, aplicamos protocolos de tratamento que buscam descomprimir as estruturas da coluna, reduzir a dor e devolver mobilidade e qualidade de vida ao paciente”, explicou.

Durante a entrevista, o especialista também destacou que muitas pessoas acreditam que sentir dor nas costas faz parte do envelhecimento, o que, segundo ele, é um equívoco.

“Muitas pessoas acabam normalizando a dor e deixam de procurar ajuda. Com o tempo, isso pode levar à piora do quadro, maior limitação de movimentos e perda da qualidade de vida”, alertou.

O fisioterapeuta explicou ainda que atualmente existem tratamentos que podem ajudar a reduzir ou até eliminar dores na coluna sem a necessidade de cirurgia. Segundo ele, o trabalho realizado na Clínica Doutor Hérnia é baseado em protocolos fisioterapêuticos específicos que começam com uma avaliação detalhada do paciente.

“Na Clínica Doutor Hérnia analisamos os sintomas, o histórico do paciente e possíveis exames de imagem. A partir disso, elaboramos um plano de tratamento personalizado, que envolve técnicas de ajuste biomecânico, descompressão dos discos da coluna e fortalecimento da musculatura estabilizadora”, afirmou.

Dr. Joaquim destacou que a fisioterapia, aliada ao estudo da biomecânica, tem papel fundamental na recuperação dos pacientes atendidos na Clínica Doutor Hérnia, especialmente na terceira idade. Conforme explicou, essa abordagem permite identificar desequilíbrios posturais e padrões de movimento que podem estar sobrecarregando a coluna.

Segundo o especialista, os resultados do tratamento muitas vezes vão além da redução da dor. Muitos pacientes idosos chegam à clínica com dificuldades para caminhar, se abaixar ou realizar atividades simples do dia a dia e, ao longo do tratamento, conseguem recuperar a mobilidade.

“Muitos relatam que voltam a se movimentar com mais segurança, dormir melhor e recuperar a confiança no próprio corpo. Temos pacientes que voltam a brincar com os netos, caminhar no parque ou realizar atividades que haviam deixado de lado por causa da dor”, destacou.

Por fim, o fisioterapeuta da Clínica Doutor Hérnia reforçou que o principal conselho para pessoas da terceira idade é não ignorar dores na coluna.

“A dor não deve ser encarada como algo normal da idade. Quanto mais cedo a pessoa busca uma avaliação especializada, maiores são as chances de identificar a causa do problema e iniciar o tratamento adequado. Não é preciso conviver com a dor. Procurar ajuda profissional pode ser o primeiro passo para voltar a ter mais conforto, mobilidade e qualidade de vida”, concluiu.

A Clínica Doutor Hérnia está localizada na Avenida Liberdade, nº 4048 (Sala 01), no Centro de Vilhena, onde oferece atendimento especializado voltado ao tratamento de problemas de coluna sem cirurgia. Para mais informações ou agendamentos, os interessados podem entrar em contato através do número (69) 9 9253-3311.