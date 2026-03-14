Foragido da justiça de Porto Velho é capturado pela PM em Vilhena

Na manhã da última quinta-feira, 12 de março de 2026, a Polícia Militar de Vilhena efetuou a prisão de um homem que se encontrava foragido da justiça.

A ação ocorreu na Avenida Tancredo Neves, após a central de emergência 190 receber informações sobre o paradeiro do indivíduo.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha realizou buscas na região e logrou êxito em localizar o suspeito em frente a um imóvel na referida avenida.

Durante a abordagem, uma consulta inicial aos sistemas informatizados não apresentou mandados em aberto de forma imediata.

Entretanto, ao aprofundar a verificação junto à Polícia Civil, os militares foram informados sobre uma decisão judicial da 1ª Vara de Garantias de Porto Velho.

O documento, com força de mandado de prisão, visava a captura de quatro réus, entre eles o homem abordado em Vilhena.

Diante da confirmação da ordem judicial, o agente foi detido e conduzido à Unidade de Segurança Pública (Unisp).

Ele foi entregue às autoridades policiais para o cumprimento das formalidades legais e posterior encaminhamento ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.