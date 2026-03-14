Homem é atingido por bala perdida em banheiro de oficina mecânica em Vilhena

Na noite de quinta-feira, 12 de março de 2026, a Polícia Militar de Vilhena registrou um caso de tentativa de homicídio que resultou em uma vítima de bala perdida no pátio de um posto de combustíveis localizado na Avenida Celso Mazutti, saída para Cuiabá.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a Patrulha Reforço foi acionada via 190 após denúncias de disparos no local. Ao chegarem ao endereço, os policiais foram informados que um homem havia sido atingido na mão e socorrido por meios próprios até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Confusão e Bala Perdida

Na unidade de saúde, a vítima relatou que estava no banheiro de uma oficina quando ouviu o estampido e percebeu o ferimento. Ele afirmou não ter visto quem atirou. No entanto, investigações no local indicaram que o alvo dos disparos seria um homem que faz uso de tornozeleira eletrônica.

Após rastreamento do monitoramento, os militares localizaram o alvo pretendido na Avenida 34. Ele revelou que, momentos antes, havia se envolvido em uma briga por motivos fúteis com outro indivíduo. Segundo o relato, após a luta corporal, o agressor saiu do local, retornou armado e abriu fogo, errando o alvo e atingindo o trabalhador que estava na oficina.

Prisão e Foragido Localizado

A guarnição conseguiu localizar o suspeito de efetuar os disparos. Apesar de negar o crime e admitir apenas a briga, ele foi reconhecido categoricamente pelo alvo do atentado. O homem apresentava escoriações pelo corpo, resultado da luta travada anteriormente.

Durante as diligências, embora a arma do crime não tenha sido encontrada, a polícia localizou uma tornozeleira eletrônica rompida. Após consulta ao sistema, constatou-se que o equipamento pertencia a um terceiro indivíduo, que se encontra foragido da justiça.

O suspeito de efetuar os disparos foi conduzido à Unidade de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência e providências legais.