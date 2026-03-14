Homem é detido pela PM após pular muro e invadir residência de ex-namorada em Vilhena

Na noite da última quinta-feira, 12 de março de 2026, a Polícia Militar de Vilhena foi acionada para atender uma ocorrência de invasão de domicílio no bairro Alphaville.

A denúncia foi feita por uma moradora que visualizou um indivíduo pulando o muro de uma residência na Rua 76 e saindo do local, momentos depois, carregando uma sacola.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição realizou patrulhamento nas imediações e logrou êxito em localizar o suspeito.

Ao ser conduzido de volta ao imóvel para esclarecimento dos fatos, a proprietária confirmou que o homem era seu ex-namorado.

A moradora relatou aos policiais que não sofreu agressões físicas, mas que o indivíduo entrou no quintal sem autorização para retirar algumas peças de roupa que ainda estavam na casa.

Ela afirmou categoricamente que não permitiu a entrada do ex-companheiro, configurando a violação de domicílio, e manifestou o desejo de representar criminalmente contra ele.

Diante dos fatos e para evitar que o homem retornasse ao local para perturbar a vítima, a Polícia Militar o conduziu à Unidade de Segurança Pública (Unisp).

O caso foi registrado por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para as devidas providências da Justiça.