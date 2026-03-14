PM apreende arma e drogas durante abordagem em bar de Corumbiara

Na última sexta-feira, 13 de março, uma abordagem da Polícia Militar, com apoio da Força Tática de Cerejeiras, resultou na prisão de dois homens e na apreensão de drogas e arma no município de Corumbiara.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a ação teve início com uma abordagem de rotina a suspeitos que estavam em um bar local. Durante a revista, os policiais encontraram um revólver calibre .38.

Dando continuidade à ocorrência, as equipes realizaram buscas na residência de um dos detidos, onde foram localizadas diversas porções de entorpecentes, incluindo substâncias análogas à maconha e à cocaína.

Diante do flagrante, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com a arma e as drogas apreendidas, para a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.

Eles permanecem à disposição da autoridade judiciária para as providências cabíveis.