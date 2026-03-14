Polícia Penal frustra tentativa de entrada de entorpecentes em unidade prisional de Colorado

Neste sábado, 14 de março de 2026, a Polícia Penal da unidade prisional de Colorado do Oeste interceptou uma tentativa de entrada de entorpecentes durante o procedimento de visitação.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a equipe de plantão recebeu uma denúncia anônima e, com base nisso, intensificou a vigilância e os procedimentos de revista.

Durante a triagem, os policiais penais notaram um volume atípico na região da cintura de uma das visitantes.

Ao ser questionada, a mulher, de 28 anos, demonstrou extremo nervosismo e acabou confessando que transportava substância análoga à maconha, que seria introduzida no interior da unidade.

Procedimentos Legais

Diante do flagrante, a visitante foi imediatamente conduzida pela Polícia Penal até a Unidade de Segurança Pública (UNISP) local.

A ação contou com o apoio fundamental da Polícia Civil, que atuou com presteza e agilidade na realização de todos os procedimentos legais e na lavratura do auto de prisão em flagrante.

Esta ação exalta a atuação firme e vigilante da Polícia Penal de Colorado do Oeste. O trabalho técnico e a atenção aos detalhes têm sido fundamentais para barrar a entrada de ilícitos, garantindo a ordem no sistema prisional e a segurança da sociedade.