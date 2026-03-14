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sábado, 14 de março de 2026.

Polícia Penal frustra tentativa de entrada de entorpecentes em unidade prisional de Colorado

Visitante de 28 anos foi detida com maconha escondida na cintura após denúncia anônima
Foto: Divulgação

Neste sábado, 14 de março de 2026, a Polícia Penal da unidade prisional de Colorado do Oeste interceptou uma tentativa de entrada de entorpecentes durante o procedimento de visitação.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a equipe de plantão recebeu uma denúncia anônima e, com base nisso, intensificou a vigilância e os procedimentos de revista.

Durante a triagem, os policiais penais notaram um volume atípico na região da cintura de uma das visitantes.

Ao ser questionada, a mulher, de 28 anos, demonstrou extremo nervosismo e acabou confessando que transportava substância análoga à maconha, que seria introduzida no interior da unidade.

Procedimentos Legais

Diante do flagrante, a visitante foi imediatamente conduzida pela Polícia Penal até a Unidade de Segurança Pública (UNISP) local.

A ação contou com o apoio fundamental da Polícia Civil, que atuou com presteza e agilidade na realização de todos os procedimentos legais e na lavratura do auto de prisão em flagrante.

Esta ação exalta a atuação firme e vigilante da Polícia Penal de Colorado do Oeste. O trabalho técnico e a atenção aos detalhes têm sido fundamentais para barrar a entrada de ilícitos, garantindo a ordem no sistema prisional e a segurança da sociedade.

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