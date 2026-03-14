Vigilância Sanitária e PM realizam resgate de cerca de 40 cães após determinação judicial em Vilhena

Na última quinta-feira, 12 de março de 2026, a Polícia Militar prestou apoio à Divisão de Vigilância Sanitária em uma operação para o recolhimento de aproximadamente 40 cães em uma residência localizada na Rua Natal, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a intervenção da Prefeitura Municipal ocorreu em cumprimento a uma determinação judicial do Juizado Especial.

De acordo com o processo que motivou a ação, os animais estavam sendo mantidos em condições que geravam transtornos à vizinhança, incluindo perturbação do sossego e possíveis riscos à saúde pública devido à falta de condições sanitárias adequadas no local.

Cumprimento da Ordem e Atendimento

Durante a diligência, a responsável pelos animais demonstrou nervosismo, mas não ofereceu resistência ao cumprimento da ordem judicial. Uma advogada esteve presente no local para prestar assistência à moradora. Houve um breve debate entre os presentes e as equipes de fiscalização, mas a guarnição orientou para que os trabalhos de recolhimento não fossem interrompidos.

Questionamentos sobre a origem do processo judicial foram levantados pelas partes envolvidas, sugerindo motivações externas, porém a Polícia Militar esclareceu que sua atuação se limitou estritamente ao suporte operacional para garantir a segurança e a efetividade da decisão judicial.

Destino dos Animais

Após o resgate, todos os cães foram devidamente recolhidos pelas equipes municipais. Conforme estabelecido na decisão do magistrado, os animais foram encaminhados para uma instituição de abrigo especializada, onde receberão os cuidados necessários.