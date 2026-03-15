Condutor embriagado é preso após fugir da PM e esconder simulacro em casa noturna de Vilhena

A Polícia Militar realizou a prisão de um motociclista por direção perigosa e embriaguez ao volante no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

O suspeito foi avistado inicialmente trafegando em alta velocidade e realizando manobras em “zigue-zague” sobre uma ciclovia na Avenida Paraná.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor desobedeceu a várias ordens de parada, iniciando uma fuga em alta velocidade.

Na tentativa de despistar a guarnição, ele abandonou a motocicleta e entrou subitamente em uma casa noturna local, escondendo-se no banheiro do estabelecimento.

Os policiais localizaram o indivíduo no interior do banheiro, onde ele admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas desde o dia anterior e confessou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante a abordagem, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala arrastada e falta de equilíbrio.

Ao realizar o teste do etilômetro (bafômetro), foi constatado o índice de 1,10 mg/l de álcool no sangue, valor bem acima do limite legal que configura crime de trânsito.

Além disso, em busca minuciosa no local onde o suspeito se escondia, os militares encontraram um simulacro de arma de fogo (pistola), que havia sido arremessado por uma janela de ventilação.

A motocicleta, uma Honda Bros registrada em Chupinguaia, foi removida e entregue ao pátio do Ciretran devido às infrações de trânsito cometidas.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade de Segurança Pública (Unisp) para a lavratura do flagrante e demais procedimentos judiciais.