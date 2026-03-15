Homem é preso ao tentar aplicar golpe do iPhone em loja de Vilhena

A Polícia Militar de Vilhena prendeu em flagrante um homem acusado de estelionato em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Jardim Eldorado.

A prisão ocorreu após o proprietário da loja desconfiar da atitude do cliente.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito entrou na loja e solicitou a compra de um iPhone 15 Pro Max. No entanto, o comerciante recordou-se de ter sido vítima de um golpe aplicado pela mesma pessoa em setembro de 2025, utilizando o mesmo método de operação.

Falso Gerente

O investigado vinha ganhando notoriedade em grupos de mensagens por se apresentar falsamente como gerente de uma conhecida rede de fast-food da cidade. Ele utilizava essa identidade para ganhar confiança e facilitar a aquisição de aparelhos celulares da marca Apple.

A verdadeira gerente da rede mencionada foi acionada e compareceu ao local, reconhecendo o indivíduo como um ex-funcionário.

Segundo ela, o homem utilizava indevidamente o nome da empresa, além de portar um crachá e contratos empresariais falsificados para dar veracidade aos crimes.

O suspeito já possuía uma denúncia registrada contra ele pelo mesmo motivo na última semana.

Prisão e Apreensão

Durante a abordagem policial, o homem negou as acusações. Contudo, em busca pessoal, os militares encontraram em sua posse o crachá e o contrato particular de compra e venda sem autorização da empresa citada.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade de Segurança Pública (Unisp). Ele foi apresentado à autoridade policial para a lavratura do flagrante e ficará à disposição da Justiça.