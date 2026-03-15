Homem em liberdade provisória é preso por descumprir medidas judiciais em Vilhena

A Polícia Militar realizou a prisão de um homem que estava em regime de liberdade provisória durante patrulhamento ostensivo pela Avenida Rondônia, no Setor 19, em Vilhena.

A abordagem ocorreu em um local conhecido pela movimentação de usuários de entorpecentes.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito.

No entanto, ao verificarem sua situação criminal, os militares constataram que ele deveria estar cumprindo medidas cautelares impostas pela 1ª Vara de Garantias de Porto Velho.

O homem estava em descumprimento de diversas condições de seu alvará de soltura, como a proibição de ausentar-se da comarca de residência e a frequência em determinados locais públicos.

Ao ser questionado pelos policiais sobre as irregularidades, o abordado admitiu ter pleno conhecimento de que estava desrespeitando as ordens judiciais.

Diante da flagrante desobediência à ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Ele foi apresentado à autoridade policial para o registro da ocorrência e deverá passar por exame de corpo de delito antes de ser colocado à disposição da Justiça para a avaliação de seu benefício de liberdade.