VÍDEO: colisão entre veículos deixa um morto e feridos presos às ferragens na BR-435 em Colorado

Um grave acidente envolvendo dois veículos foi registrado na noite deste domingo, 15 de março de 2026, na BR-435, próxima a cidade de Colorado do Oeste. A colisão mobilizou diversas equipes de resgate e segurança.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a morte de um homem já foi confirmada no local.

Outras vítimas permanecem presas às ferragens em ambos os veículos, e equipes do Corpo de Bombeiros trabalham intensamente no desencarceramento para viabilizar o socorro médico.

Devido à gravidade da situação e à necessidade de espaço para o trabalho das equipes de resgate, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e realizou o fechamento total da pista. Ainda não há previsão para a liberação do tráfego na rodovia.

A perícia técnica também é aguardada no local para identificar as causas da colisão e proceder com a identificação formal das vítimas.

O Extra de Rondônia acompanha o caso e trará atualizações a qualquer momento.

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