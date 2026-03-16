Criminosos saem do matagal e roubam motoneta de mulher sob mira de arma em Vilhena

No domingo, 15 de março, uma mulher e uma acompanhante foram vítimas de um assalto violento no bairro Florença, em Vilhena.

O crime ocorreu no momento em que as vítimas trafegavam em uma motoneta e foram surpreendidas por dois assaltantes.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os criminosos estavam escondidos em uma vegetação às margens da via.

Eles pularam na frente do veículo e, apontando uma arma de fogo em direção à cabeça da condutora, ordenaram a parada imediata.

Sob forte ameaça, as vítimas entregaram a motoneta Honda Biz 100 ES (ano 2012/2013), de cor vermelha e placa OHN-7C19, de Colorado do Oeste. Além do veículo, a dupla fugiu levando dois aparelhos celulares.

Qualquer informação que ajude a localizar a motoneta ou identificar os autores do crime pode ser repassada pelos números de emergência:

Polícia Militar: (69) 3322-3935

Polícia Civil: (69) 3322-3001