Homem é esfaqueado doze vezes após discussão em frente a distribuidora em Chupinguaia; suspeito fugiu para Vilhena

Na madrugada desta segunda-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na Avenida Walter Luiz Filho, em Chupinguaia.

O crime ocorreu em frente a uma distribuidora de bebidas, onde um grupo de pessoas se reunia.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, testemunhas relataram que a vítima e o agressor faziam uso de bebidas alcoólicas juntos quando tiveram uma discussão de pequena proporção.

Após o desentendimento, o suspeito se retirou, mas retornou pouco tempo depois armado com uma faca, atacando a vítima de forma inesperada.

A vítima foi socorrida por uma ambulância de plantão e levada às pressas para o hospital local. Segundo o boletim médico, o homem apresentava cerca de doze perfurações espalhadas pelo pescoço, cabeça e na região da escápula esquerda. Devido à gravidade das lesões, ele recebeu atendimento emergencial sob risco concreto de morte.

Aos policiais, a vítima afirmou não ter conseguido identificar o agressor no momento do ataque, mas familiares que presenciaram a cena confirmaram a identidade do suspeito à guarnição.

Após o crime, o autor das facadas fugiu a pé e tomou rumo ignorado. A Polícia Militar realizou diligências em diversas residências onde o indivíduo poderia estar escondido, incluindo endereços vinculados a conhecidos em Vilhena, porém ele ainda não foi localizado.

O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que segue com as investigações para localizar o paradeiro do suspeito e esclarecer a motivação do crime.