Homem embriagado estaciona na frente de quartel da PM e acaba preso em Corumbiara

Uma situação inusitada mobilizou a Polícia Militar de Corumbiara na noite do último sábado, 14 de março.

Um homem foi preso em flagrante após estacionar seu veículo exatamente em frente à garagem do quartel, bloqueando a entrada e saída das viaturas oficiais.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, por volta das 20h, o condutor desembarcou do veículo e seguiu em direção ao portão da unidade policial.

Ao ser abordado pelos militares sobre o motivo de estar ali, o homem gritou exigindo que o portão fosse aberto imediatamente para que pudesse falar com a guarnição.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o motorista apresentava sinais clássicos de embriaguez, incluindo forte odor etílico, olhos avermelhados, fala repetitiva e dificuldade de equilíbrio.

Questionado sobre a documentação, ele admitiu que não portava a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o licenciamento do veículo estava vencido.

Devido ao fato de o etilômetro local estar com a aferição vencida, o homem foi conduzido pelos militares até a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para os procedimentos legais e a confirmação do estado de alcoolemia por meio do exame clínico.

O veículo foi alvo das medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro e removido ao pátio da Ciretran local.

O condutor permaneceu à disposição da autoridade judiciária para as devidas providências.