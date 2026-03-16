Jovem é preso com motoneta roubada e namorada trancada em quarto sem ventilação em Vilhena

A Polícia Militar de Vilhena prendeu um jovem no último sábado, 14, sob acusação de receptação, adulteração de veículo e cárcere privado.

A ação teve início após uma denúncia anônima informar que uma motoneta Honda Biz vermelha, roubada no dia 11 de março, estaria circulando no bairro Cristo Rei com a placa adulterada para dificultar a identificação.

Durante o patrulhamento pela Avenida 1506, os policiais localizaram o suspeito conduzindo o veículo descrito.

Ao ser abordado, o condutor confessou ter adquirido a motoneta de um conhecido pelo valor de R$ 2 mil. No entanto, o desfecho da ocorrência revelou uma situação ainda mais grave.

Ao ser questionado sobre seu endereço, o jovem admitiu que morava com os pais e revelou que havia deixado sua namorada, uma adolescente de 17 anos, trancada em um quarto da residência, indicando que a chave estava escondida no quintal.

A guarnição deslocou-se até o imóvel, onde o pai do suspeito afirmou desconhecer tanto a posse do veículo roubado quanto o fato de haver alguém trancado na casa.

Ao verificarem os cômodos, os militares encontraram a porta de um dos quartos trancada. O local não possuía janelas ou qualquer tipo de ventilação, impedindo a jovem de sair, buscar auxílio ou realizar necessidades básicas.

Durante a varredura no interior do quarto onde a menor era mantida, a polícia localizou ainda um papelote de maconha sobre uma mesa.

A polícia também realizou diligências na casa do suposto vendedor da motoneta, mas o indivíduo não foi localizado.

Diante do flagrante de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, posse de entorpecentes e da privação de liberdade da adolescente, o jovem recebeu voz de prisão.

O envolvido, a motoneta recuperada e a droga apreendida foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência.

A adolescente também foi conduzida para prestar depoimento e receber o suporte necessário.