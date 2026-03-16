Motocicleta furtada é recuperada pela Polícia Militar em meio a matagal em Corumbiara

Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta furtada na tarde deste domingo, 15 de março, em Corumbiara.

O veículo, uma Honda NXR 160 Bros de cor vermelha, estava escondido em uma área de vegetação.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição recebeu uma denúncia anônima indicando que a motocicleta estaria abandonada em meio ao mato, na saída da cidade em direção ao distrito de Guarajus.

Ao chegarem ao local indicado, os militares confirmaram a veracidade da informação. Em checagem ao sistema, foi constatado que o veículo havia sido alvo de furto no dia 12 de março de 2026, embora a restrição oficial de roubo/furto ainda estivesse em processamento no banco de dados.

Após a localização, a equipe policial entrou em contato com o proprietário para informar sobre a recuperação.

O dono do veículo compareceu ao local por volta das 16h, onde foi realizada a restituição imediata da motocicleta.

A ocorrência foi registrada para formalizar a recuperação do bem e auxiliar nas investigações que buscam identificar os autores do furto ocorrido na semana passada.