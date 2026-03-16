Mulher é presa em flagrante após agredir nora e filho no bairro Alto dos Parecis em Vilhena

Na última sexta-feira (13), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência no bairro Alto dos Parecis, em Vilhena.

Segundo o registro policial, o desentendimento entre sogra e nora evoluiu para agressões físicas violentas.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a confusão teria começado após a proprietária do imóvel proferir ofensas contra a mãe da nora.

Durante o embate, a agressora imobilizou a jovem contra a parede, prendendo seus braços e desferindo vários socos na região do rosto e membros superiores.

O filho da agressora tentou intervir para apaziguar a situação e separar as duas, mas também acabou sendo atingido, sofrendo lesões na face.

Ao chegar no local, a guarnição da Rádio Patrulha encontrou os envolvidos com os ânimos já controlados, porém com marcas visíveis do confronto.

Questionada pelos militares, a mulher confirmou as agressões e justificou sua atitude alegando que, por ser a dona da casa, “não aceita questionamentos”.

Diante dos fatos e das lesões constatadas, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida e apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência e as providências judiciais cabíveis.