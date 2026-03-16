PM é acionada após denúncia de conduta inadequada contra crianças em igreja de Vilhena

Na manhã de domingo, 15 de março, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível importunação e comportamento inadequado contra menores nas dependências de uma igreja no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, mães de duas crianças relataram à polícia preocupação com a conduta de um frequentador da comunidade.

Uma das vítimas, uma menina, relatou que no domingo anterior o homem teria parado o carro ao vê-la sozinha em frente ao templo, insistido para saber seu nome e oferecido uma carona. Diante do silêncio da menor, o indivíduo teria demonstrado irritação antes de deixar o local.

Neste domingo, o homem teria voltado a se aproximar da menina dentro da igreja, sentando-se ao lado dela, o que a fez sair imediatamente do banco.

Outro relato envolve um menino que atuava como coroinha durante a missa. Segundo a ocorrência, o suspeito aproximou-se e colocou a mão sobre o ombro da criança, tentando falar algo em seu ouvido.

A ação foi prontamente interrompida pelo coordenador da igreja, que percebeu a movimentação estranha e solicitou que o homem se afastasse do menor.

A guarnição localizou o indivíduo em seu veículo enquanto ele tentava sair das imediações. Ao ser questionado, o homem confirmou ter falado com a menina na semana passada, mas negou o convite para a carona.

Sobre o contato com o coroinha, alegou que se tratava de uma “brincadeira” envolvendo um suposto celular, versão que não foi confirmada pelas testemunhas.

Diante dos fatos e do receio das famílias, todos os envolvidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para que as medidas investigativas pertinentes sejam adotadas pela Polícia Civil.