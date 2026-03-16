Três golpes são registrados em um único dia e acendem alerta em Chupinguaia

A segunda-feira, 16 de março, foi marcada por uma onda de estelionatos no município de Chupinguaia.

Três ocorrências distintas foram registradas pela Polícia Militar, envolvendo desde táticas sofisticadas de engenharia social por vídeo-chamada até o uso indevido de dados pessoais por conhecidos das vítimas.

O golpe do “Falso Youtuber”

Duas amigas foram vítimas de um mesmo criminoso que se passava por um influenciador digital conhecido. Segundo os relatos obtidos pela reportagem do Extra de Rondônia, o golpista entrou em contato via chamada de vídeo pelo WhatsApp, afirmando que uma das mulheres teria ganhado um prêmio de R$ 15 mil.

Durante a ligação, que durou cerca de uma hora, o criminoso induziu as vítimas a acessarem seus aplicativos bancários e realizarem procedimentos de segurança.

Ao final, ambas tiveram valores subtraídos de suas contas através do limite de cheque especial.

Uma das mulheres confirmou um prejuízo imediato de R$ 500, enquanto a outra perdeu R$ 1.500. Uma das vítimas informou que se deslocaria até Vilhena para conversar pessoalmente com o gerente de sua cooperativa e tentar reverter o saldo negativo.

Cartões de crédito feitos em nome de terceiros

Em outro caso registrado no mesmo dia, um morador descobriu que três cartões de crédito foram emitidos em seu nome sem autorização, vinculados a diferentes instituições financeiras.

A vítima percebeu a irregularidade ao tentar criar um cartão digital e notar que já existia uma conta ativa em seu CPF.

Ao conseguir acessar a conta, o homem encontrou movimentações financeiras ligadas a um conhecido, que reside no centro de Chupinguaia.

Ao ser confrontado, o suspeito admitiu ter retirado os cartões na agência dos Correios e realizado os cadastros sem consentimento, alegando que pretendia “ganhar dinheiro em uma plataforma”.

Orientações

As autoridades alertam para que a população nunca forneça dados bancários, senhas ou realize chamadas de vídeo mostrando telas de aplicativos a desconhecidos.

Em caso de suspeita, o contato com o banco deve ser feito imediatamente através dos canais oficiais. As ocorrências foram encaminhadas à Polícia Civil para investigação.