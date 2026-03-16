Viatura da PM sofre falha mecânica e sai da pista durante acompanhamento tático em Vilhena

Uma ocorrência de trânsito envolvendo uma viatura da Polícia Militar foi registrada em Vilhena.

O fato ocorreu durante um acompanhamento tático a motociclistas que praticavam direção perigosa em áreas de grande circulação da cidade.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição realizava patrulhamento pela Avenida Arquiteto Elias Arruda, nas proximidades do Shopping Jardins de Vilhena, quando flagrou três motociclistas realizando malabarismos em uma única roda (“empinando”).

Ao receberem ordem de parada, os condutores desobedeceram e iniciaram uma fuga em alta velocidade por diversas avenidas da cidade, incluindo a Jô Sato e a Rondônia.

Durante a perseguição, ao tentar realizar uma conversão à direita para acessar a Avenida Jô Sato, o condutor da viatura policial percebeu uma falha repentina no sistema de frenagem.

Diante do risco de o veículo cair em uma vala aberta no entroncamento da via, o policial utilizou técnicas de direção defensiva para desviar do obstáculo e proteger a integridade da equipe.

Apesar da perícia do condutor, não foi possível evitar totalmente o incidente. A viatura saiu parcialmente da pista, ficando com duas rodas presas em uma galeria de águas pluviais. Felizmente, houve apenas danos materiais e nenhum policial ficou ferido.

Os motociclistas aproveitaram a situação para fugir e, devido à alta velocidade e à distância de segurança mantida, não foi possível identificar as placas dos veículos no momento.

A Polícia Militar realizou o registro da ocorrência para formalizar os danos ao patrimônio público e os fatos observados durante a tentativa de abordagem.

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